06 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

06 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı
06.01.2021 06:42
06 Ocak 2021 Çarşamba günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Tarafsız Bölge
01:00 Akıl Çemberi
03:00 Gece Haberleri
05:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
08:30 A'dan Z'ye
10:00 A'dan Z'ye
11:00 A'dan Z'ye
12:00 Gündem 12
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
15:00 Bugün
16:00 Günlük
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
20:30 Tarafsız Bölge
21:00 Akıl Çemberi
Son Dakika Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında faz 3 insan deneyleri safhasına geçeceğiz Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştıracak olan DSÖ ekibi ülkeye alınmadı Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Ukraynalı Kristina'nın sır ölümü aydınlanmaya başladı Sergio Ramos, Lionel Messi'yle birlikte PSG'de oynayacak Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı