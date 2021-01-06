06 Ocak 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Arıza

00:15 Seçkin Tetikçiler

02:15 Seçkin Tetikçiler

03:00 Alev Alev

04:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Çocuktan Al Haberi

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Aile Arasında

22:45 Deliha 2