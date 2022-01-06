Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 G. Giresunspor - A. Hatayspor
02:00 Kuşak Çatışması
03:00 Yeni Nesil Talk Show
04:00 Süper Hikayem
05:00 Göztepe - A. Demirspor
06:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 A. Alanyaspor - V. Karagümrük
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Trabzonspor - Gaziantepspor
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Haftanın Golleri
14:30 Göztepe - FTA Antalyaspor
15:00 Trabzonspor - ÖK Y. Malatyaspor
15:30 İH Konyaspor - DG Sivasspor
16:00 Fenerbahçe - ÖK Y. Malatyaspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Farklı Açı
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Belgesel
20:00 Muhabir Masası
21:00 Bi'de Bana Sor
22:00 Santra
23:30 İstatistik Bankası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika