06 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 06 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

06 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

1 saat önce

06 Şubat 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

06 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Almanya'dan Futbol

02:00 Futbol Aklı

03:30 Süper Lig Özetler

04:00 İngiltere Premier Lig Özetler

04:00 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

04:35 Kupa İtalya Magazin

05:00 Aktüel Futbol

05:00 Almanya Bundesliga Özetler

05:20 Spor Atlası

05:30 Premier Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:25 Almanya Bundesliga Özetler

09:25 TFF 1. Lig Panorama

09:30 Orhan Ayhan'la

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 TFF 1. Lig Panorama

10:55 Almanya Bundesliga Panorama

11:00 Spor Manşet

12:00 Süper Lig Goller

12:10 Almanya Bundesliga Panorama

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Set Sayısı

12:15 Pota Altı

13:00 Spor Bülteni

13:50 TFF 1. Lig Goller

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 TFF 1. Lig Özetler

17:30 Spor Akşamı

18:00 Süper Lig Özetler

18:30 Spor Merkezi

20:00 Spor Ana Haber

20:30 Futbol Anadolu

21:00 Futbol Aklı

22:00 Aktüel Futbol

23:00 Premier Futbol

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Trt, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

A Milli Takım'a yeni sponsor
Ersun Yanal: Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti Zabıtadan korku filmi gibi baskın! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 07:46:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 06 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]