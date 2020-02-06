06 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Almanya'dan Futbol
02:00 Futbol Aklı
03:30 Süper Lig Özetler
04:00 İngiltere Premier Lig Özetler
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
04:35 Kupa İtalya Magazin
05:00 Aktüel Futbol
05:00 Almanya Bundesliga Özetler
05:20 Spor Atlası
05:30 Premier Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Panorama
09:25 Almanya Bundesliga Özetler
09:25 TFF 1. Lig Panorama
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 TFF 1. Lig Panorama
10:55 Almanya Bundesliga Panorama
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Goller
12:10 Almanya Bundesliga Panorama
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Set Sayısı
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
13:50 TFF 1. Lig Goller
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 TFF 1. Lig Özetler
17:30 Spor Akşamı
18:00 Süper Lig Özetler
18:30 Spor Merkezi
20:00 Spor Ana Haber
20:30 Futbol Anadolu
21:00 Futbol Aklı
22:00 Aktüel Futbol
23:00 Premier Futbol