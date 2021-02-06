06 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Seni Çok Bekledim

00:30 Dizi

01:00 İntikam Benim

02:40 İntikam Benim

03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

03:00 Asura: Çılgınlar Şehri

04:20 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:10 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Medcezir

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:15 Gerçeğin Peşinde

14:00 Sinema

14:00 Sefirin Kızı

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Dizi

16:30 Söz

16:30 Menajerimi Ara

18:30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

20:00 İbo Show