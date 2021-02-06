Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Stadyum
02:00 İleri Üçlü
04:30 Teknik Analiz
05:25 Başlama Vuruşu
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 Lig Hatırası
09:45 Süper Lig Goller
09:50 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Hava Durumu
10:00 Avrupa Stüdyosu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Derbi Özel
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tuzlaspor A.Ş - Menemenspor
14:00 Futbol Anadolu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Eskişehirspor - Altay
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:00 Stadyum
18:55 Adana Demirspor - Ankaraspor
18:55 Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
21:00 Başlama Vuruşu
21:00 Stadyum
22:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika