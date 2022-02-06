Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Z Raporu
01:30 Gamer
02:30 İh Konyaspor - G. Giresunspor
04:15 Haftanın Golleri
04:30 Fenerbahçe - M. Başakşehir
05:00 Trabzonspor - Kasimpaşa
05:30 A. Alanyaspor - Galatasaray
06:00 Sanal Direktör
07:00 Y. Kayserispor - A. Hatayspor
08:45 Haftanın Golleri
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Sanal Direktör
13:00 Futbolun Şehirleri
14:00 Fenerbahçe - M. Başakşehir
14:30 Trabzonspor - Kasimpaşa
15:00 Bein Süper Lig
16:00 Trabzonspor - Kasimpaşa
18:00 Bein Süper Lig
19:00 Fenerbahçe - M. Başakşehir
21:00 Bein Süper Lig
23:00 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika