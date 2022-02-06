06 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:30 İleri Üçlü Transfer

04:30 İtalya Serie A Özetler

04:50 Spor Toto 1. Lig Goller

05:00 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü Transfer

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 İtalya Kupası Magazin

10:00 Yüz Yüze Futbol

11:30 Pekin Kış Olimpiyatları: Sürat Pateni

13:00 Spor Bülteni

13:25 Ankara Keçiörengücü - Yılport Samsunspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Bursaspor - Altınordu

16:45 % 100 Futbol Devre Arası

17:00 Bursaspor - Altınordu

18:00 % 100 Futbol

18:55 Altaş Denizlispor - Eyüpspor

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Altaş Denizlispor - Eyüpspor

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi