Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İleri Üçlü Transfer
04:30 İtalya Serie A Özetler
04:50 Spor Toto 1. Lig Goller
05:00 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü Transfer
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İtalya Kupası Magazin
10:00 Yüz Yüze Futbol
11:30 Pekin Kış Olimpiyatları: Sürat Pateni
13:00 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Yılport Samsunspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Bursaspor - Altınordu
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Bursaspor - Altınordu
18:00 % 100 Futbol
18:55 Altaş Denizlispor - Eyüpspor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Altaş Denizlispor - Eyüpspor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika