06 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Galip Derviş
01:15 Çok Akustik
02:00 Poyraz Karayel
04:30 Müzik Arası
04:30 5N 1K
05:00 Akasya Durağı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
10:45 Güneşi Beklerken
13:00 Hayat Tamircisi
13:15 Aşk-ı Memnu
14:00 Afili Aşk
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:45 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Altın Kelebek Ödül Töreni
20:00 Umudumuz Şaban
21:45 Umudumuz Şaban
22:45 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Galip Derviş