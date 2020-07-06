06 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

06 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı

06 Temmuz 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
NASA, Ankara'nın astronot tarafından çekilmiş fotoğrafını paylaştı
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Galip Derviş

01:15 Çok Akustik

02:00 Poyraz Karayel

04:30 Müzik Arası

04:30 5N 1K

05:00 Akasya Durağı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Güneşi Beklerken

13:00 Hayat Tamircisi

13:15 Aşk-ı Memnu

14:00 Afili Aşk

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:45 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Altın Kelebek Ödül Töreni

20:00 Umudumuz Şaban

21:45 Umudumuz Şaban

22:45 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Galip Derviş

Galip Derviş, Kanal D, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 06 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

18:35 Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:44 Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:55 Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
08:21
NASA, Ankara'nın astronot tarafından çekilmiş fotoğrafını paylaştı
08:13
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
07:57
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
07:40
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
04:01
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
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