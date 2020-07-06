06 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Galip Derviş

01:15 Çok Akustik

02:00 Poyraz Karayel

04:30 Müzik Arası

04:30 5N 1K

05:00 Akasya Durağı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Güneşi Beklerken

13:00 Hayat Tamircisi

13:15 Aşk-ı Memnu

14:00 Afili Aşk

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:45 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Altın Kelebek Ödül Töreni

20:00 Umudumuz Şaban

21:45 Umudumuz Şaban

22:45 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Galip Derviş