06 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

06 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

06 Temmuz 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

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TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 Leicester City - C.Palace

02:00 Stadyum

03:40 Stadyum

04:20 İngiltere Premier Lig Özetler

04:35 La Liga Özetler

04:55 Almanya Bundesliga Özetler

05:15 TFF 1. Lig Özetler

05:35 Süper Lig Özetler

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Leicester City - C.Palace

07:00 TFF 1. Lig Özetler

07:20 Süper Lig Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Orhan Ayhan'la

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Stadyum

09:35 Leicester City - Chelsea

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 Ustalara Saygı

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

12:50 TFF 1. Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

14:00 Leicester City - C.Palace

15:00 La Liga Özetler

15:55 Newcastle United - Manchester City

16:00 Spor Bülteni

16:30 TFF 1. Lig Özetler

16:40 Süper Lig Özetler

17:00 Spor Hafta Sonu Özel

17:00 Bundesliga Bayern Münih Sezon Golleri

17:30 Bundesliga B. Dortmund Sezon Golleri

18:00 Spor Merkezi

20:00 La Liga Özetler

20:00 Stadyum Özel

20:40 Bundesliga Lewandowski Goller

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

Türkiye Futbol Federasyonu, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 06 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

18:35 Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:44 Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:55 Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
08:21
NASA, Ankara'nın astronot tarafından çekilmiş fotoğrafını paylaştı
08:13
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
07:57
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
07:40
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
04:01
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
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19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
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