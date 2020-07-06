06 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 Leicester City - C.Palace
02:00 Stadyum
03:40 Stadyum
04:20 İngiltere Premier Lig Özetler
04:35 La Liga Özetler
04:55 Almanya Bundesliga Özetler
05:15 TFF 1. Lig Özetler
05:35 Süper Lig Özetler
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Leicester City - C.Palace
07:00 TFF 1. Lig Özetler
07:20 Süper Lig Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Orhan Ayhan'la
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Stadyum
09:35 Leicester City - Chelsea
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Ustalara Saygı
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:50 TFF 1. Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
14:00 Leicester City - C.Palace
15:00 La Liga Özetler
15:55 Newcastle United - Manchester City
16:00 Spor Bülteni
16:30 TFF 1. Lig Özetler
16:40 Süper Lig Özetler
17:00 Spor Hafta Sonu Özel
17:00 Bundesliga Bayern Münih Sezon Golleri
17:30 Bundesliga B. Dortmund Sezon Golleri
18:00 Spor Merkezi
20:00 La Liga Özetler
20:00 Stadyum Özel
20:40 Bundesliga Lewandowski Goller
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum