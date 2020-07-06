06 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:00 Para Bende
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
07:30 Para Bende
09:00 Ekşi Elmalar
10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
11:30 Dönerse Senindir
12:30 Doya Doya Moda
13:45 Doğduğun Ev Kaderindir
16:30 Survivor Panorama Hafta Sonu
16:30 Survivor Panorama 2020
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler