Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:30 Bay Yanlış
04:00 Her Yerde Sen
05:15 Kefaret
06:00 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Bay Yanlış
13:45 Şevkat Yerimdar
15:45 Son Yaz
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yüz Numaralı Adam
22:00 Şef Akademi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Ağustos 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika