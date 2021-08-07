07 Ağustos 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

02:30 Bay Yanlış

04:00 Her Yerde Sen

05:15 Kefaret

06:00 Aşk Yeniden

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Bay Yanlış

13:45 Şevkat Yerimdar

15:45 Son Yaz

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yüz Numaralı Adam

22:00 Şef Akademi