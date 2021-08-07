Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Sakar Şakir
01:15 Şehrin Adamı
03:30 Şehrin Adamı
05:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
06:00 Kalp Atışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
16:30 Sakar Şakir
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Ağustos 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika