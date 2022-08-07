Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Balkan Ninnisi
04:45 Kalk Gidelim
07:45 Payitaht Abdülhamid
11:30 Umudun Toprağı
12:30 Mükemmel Eşleşme
15:35 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş
Son Dakika › TV › 07 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika