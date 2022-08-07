07 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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07 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

07.08.2022 06:43
07 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

07 Ağustos 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:30 Balkan Ninnisi

04:45 Kalk Gidelim

07:45 Payitaht Abdülhamid

11:30 Umudun Toprağı

12:30 Mükemmel Eşleşme

15:35 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş

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Kaynak: InterSinema.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV 07 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 07 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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