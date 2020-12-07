07 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

07 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı
07.12.2020 06:42
07 Aralık 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Beni Unutma
00:20 Kuruluş Osman
02:35 Kırgın Çiçekler
03:20 Kırgın Çiçekler
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Hercai
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa
20:00 Maide'nin Altın Günü
22:20 Zor Yıllar
Son Dakika Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel istismara uğrayan kız çocuğu ile ilgili açıklama yaptı Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? "Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber