07 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

00:30 Süper Lig

00:30 Süper Lig Maç Sonu

00:45 Süper Lig Haftanın Golleri

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:30 Maç Saati

03:45 Maç Saati

04:15 Süper Lig

04:30 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:15 Belgesel

06:45 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Süper Lig Maç Özetleri

07:30 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:15 Maç Saati

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 UEFA Avrupa Ligi

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:00 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:30 Süper Lig Maç Sonu

11:30 Belgesel: Diego Armando Maradona

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

12:00 1. Lig

13:00 Maç Başlıyor

13:30 Karagümrük - Ç. Rizespor

13:30 UEFA Avrupa Ligi

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 Karagümrük - Ç. Rizespor

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

15:45 Süper Lig Maç Özetleri

15:45 UEFA Avrupa Ligi

16:00 Sanal Direktor

16:00 Futbolun Şehirleri

16:00 FTA Antalyaspor - MKE Ankaragücü

16:45 Süper Lig

17:00 FTA Antalyaspor - MKE Ankaragücü

17:00 beIN Manşet

17:00 beIN Teknik

17:00 UEFA Avrupa Ligi

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

18:00 Süper Lig

18:30 Süper Lig Maç Önü

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Y. Denizlispor - Fenerbahçe

19:30 Trabzonspor - DG Sivasspor

19:30 Beşiktaş - Kasımpaşa

19:45 Süper Lig

20:00 Y. Denizlispor - Fenerbahçe

20:15 Süper Lig

20:30 Trabzonspor - DG Sivasspor

20:30 Beşiktaş - Kasımpaşa

21:00 Süper Lig

21:30 Süper Lig Maç Sonu

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

23:00 Futbolun Şehirleri

23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

23:30 Taraftar