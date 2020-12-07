Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kefaret
01:30 Kefaret
02:00 Yasak Elma
02:30 Bay Yanlış
03:45 Babam Sınıfta Kaldı
04:30 Babam Sınıfta Kaldı
05:45 Şevkat Yerimdar
06:00 Şevkat Yerimdar
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Kefaret
12:45 Aşk Yeniden
13:30 Benden Söylemesi
13:45 Temizlik Benim İşim
15:30 Mucize Doktor
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
20:00 Yasak Elma
23:30 Kefaret
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika