Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
01:00 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
03:55 Başlama Vuruşu
05:30 Teknik Analiz
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 TFF 1. Lig Karşılaşması
07:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 TFF 1. Lig Özetler
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:20 Takvim Yaprakları
09:25 Hava Durumu
09:30 Stadyum
09:45 Almanya Bundesliga Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Efsanelerin İzinde
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Hafta Sonu
14:00 Spor Stüdyosu
15:55 Altınordu - Ankara Keçiörengücü
16:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Merkezi
18:00 Spor Merkezi
18:00 Aktüel Futbol
18:55 Adana Demirspor - Akhisarspor
18:55 Bursaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
19:30 Dakika Skor
21:00 Stadyum
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika