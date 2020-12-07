07 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

07 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

07.12.2020 06:42
07 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

07 Aralık 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

01:00 Spor Artı

02:00 İleri Üçlü

02:00 Stadyum

03:55 Başlama Vuruşu

05:30 Teknik Analiz

06:00 Süper Lig Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 TFF 1. Lig Karşılaşması

07:00 İlk Baskı

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 TFF 1. Lig Özetler

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:20 Takvim Yaprakları

09:25 Hava Durumu

09:30 Stadyum

09:45 Almanya Bundesliga Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 Efsanelerin İzinde

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Hafta Sonu

14:00 Spor Stüdyosu

15:55 Altınordu - Ankara Keçiörengücü

16:00 Gündem Futbol

17:30 Spor Merkezi

18:00 Spor Merkezi

18:00 Aktüel Futbol

18:55 Adana Demirspor - Akhisarspor

18:55 Bursaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

19:30 Dakika Skor

21:00 Stadyum

07 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Trt, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 07 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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