07 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

07 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı

07.12.2020 06:42
07 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

07 Aralık 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Kalk Gidelim

01:30 Benim Adım Melek

02:35 Diriliş Ertuğrul

04:10 Türkiye'nin Mutfakları

05:10 Yok Olmadan Keşfet

05:40 Seksenler

05:45 Nirvana Alevler İçinde

06:35 Acemi Anneler

07:25 Böyle Bitmesin

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

10:00 Diriliş Ertuğrul

11:00 Benim Adım Melek

13:15 Yok Olmadan Keşfet

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:00 Gönül Dağı

15:45 Acemi Anneler

17:10 Shrek

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

20:00 Tövbeler Olsun

07 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı

Diriliş Ertuğrul, Benim Adım Melek, Okuyucular, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 07 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel istismara uğrayan kız çocuğu ile ilgili açıklama yaptı Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? "Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber
İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin ölümüne yapay zeka neden olmuş İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin ölümüne yapay zeka neden olmuş         
00:01
Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı         
23:48
Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız         
22:36
DSÖ'den Türkiye'deki koronavirüs durumunun değerlendirildiği röportaja ilişkin açıklama: Yanlış yorumlandı DSÖ'den Türkiye'deki koronavirüs durumunun değerlendirildiği röportaja ilişkin açıklama: Yanlış yorumlandı         
21:19
Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor         
20:14
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia         
13:15
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı         
10:37
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 06:47:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 07 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei