07 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Kalk Gidelim

01:30 Benim Adım Melek

02:35 Diriliş Ertuğrul

04:10 Türkiye'nin Mutfakları

05:10 Yok Olmadan Keşfet

05:40 Seksenler

05:45 Nirvana Alevler İçinde

06:35 Acemi Anneler

07:25 Böyle Bitmesin

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

10:00 Diriliş Ertuğrul

11:00 Benim Adım Melek

13:15 Yok Olmadan Keşfet

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:00 Gönül Dağı

15:45 Acemi Anneler

17:10 Shrek

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

20:00 Tövbeler Olsun