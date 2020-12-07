07 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Kırmızı Oda

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

03:00 Para Bende

04:10 Oynat Bakalım

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:15 Çook Yaşa

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye 2020

09:45 Kırmızı Oda

13:30 Doğduğun Ev Kaderindir

14:15 Doya Doya Moda

16:30 Masterchef Türkiye 2020

20:00 Masterchef Türkiye 2020