Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 % 100 Futbol
03:00 İleri Üçlü
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 İtalya Seri A Özetler
05:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
06:20 Özel Dosya
06:30 Euro 2020
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İtalya Serie A Goller
09:40 İngiltere Premier Lig Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Spor Bülteni
13:25 BB Erzurumspor- İstanbulspor
15:30 Spor Bülteni
15:50 Takvim Yaprakları
15:55 Hava Durumu
16:00 Dakika Skor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Adanaspor A.Ş.- Tuzlaspor A.Ş.
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika