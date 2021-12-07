Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Gönül Dağı
02:50 Gizemli Tarih Derinkuyu
03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:55 Şampiyon
08:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:00 Gönül Dağı
13:30 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika