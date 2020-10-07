07 Ekim 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Arıza

00:15 Pembe Panter 2

02:00 Çukur

02:45 Ramo

04:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

05:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Asuman'la Sevgili Dünürüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Aile Arasında

22:45 Aile Arasında