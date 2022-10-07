Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Taraftar
01:00 Süper Hikayem
02:00 Santra
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Ankaragücü - M. Başakşehir
05:45 Haftanın Golleri
06:00 Kasimpaşa - Gaziantep Fk
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Kocaelispor - Trabzonspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Santra
12:30 Samsunspor - Galatasaray
14:00 Süper Lig Maç Özetleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Trabzonspor - Kasimpaşa
15:00 M. Başakşehir - Dg Sivasspor
15:30 Fta Antalyaspor-a. Konyaspor
16:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
17:45 Süper Lig'in Gol Krallari
18:00 Sanal Direktör
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Gaziantep - A.demirspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio
Son Dakika › TV › 07 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika