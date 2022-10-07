07 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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07 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

07.10.2022 06:42
07 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

07 Ekim 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Başlama Vuruşu

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:35 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:05 Portekiz Süper Lig Özetler

03:30 Hollanda Eredivisie Özetler

03:55 İtalya Seri A Özetler

04:25 İspanya La Liga Özetler

04:55 Spor Takvimi

05:00 Başlama Vuruşu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:45 Avrupa'dan Futbol

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

13:30 İtalya Seri A Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:50 Spor Toto Süper Lig Goller

16:00 Gündem Futbol

17:50 İspanya La Liga Goller

18:00 Spor Merkezi

19:50 İskoçya Premiership Goller

19:55 Adanaspor - Beyçimento Bandırmaspor

22:00 Stadyum

23:30 İleri Üçlü

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Kaynak: InterSinema.com

İtalya, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 07 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 07 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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