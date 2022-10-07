Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:25 Balkan Ninnisi
05:05 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan ile Hayata Gülümse
12:30 Şehirden Uzakta
13:15 Yeşil Deniz
15:30 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
23:30 Mevlid Kandili
Son Dakika › TV › 07 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika