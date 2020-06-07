07 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Gözcüler 3: Büyük Oyun
00:45 Son Durak
01:40 Esra Erol'da
02:05 Gözcüler 3: Büyük Oyun
03:50 Bir Zamanlar Çukurova
04:50 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kardeş Payı
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
11:30 Kardeş Payı
12:05 Kuruluş Osman
13:00 Moana
15:00 Kuruluş Osman
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 96 Saat
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:50 Karate Kid