07 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Gözcüler 3: Büyük Oyun

00:45 Son Durak

01:40 Esra Erol'da

02:05 Gözcüler 3: Büyük Oyun

03:50 Bir Zamanlar Çukurova

04:50 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Kardeş Payı

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

11:30 Kardeş Payı

12:05 Kuruluş Osman

13:00 Moana

15:00 Kuruluş Osman

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 96 Saat

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

21:50 Karate Kid