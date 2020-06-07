07 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Çılgın Öğretmen

01:30 Sürpriz Damatlar

02:15 Şevkat Yerimdar

03:00 Zuhal Topal’la Sofrada

04:15 Kadın

04:45 Temizlik Benim İşim

06:15 Aşk Yeniden

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Şevkat Yerimdar

13:30 Benden Söylemesi

15:00 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Benimle Söyle

20:00 Güler Misin Ağlar Mısın?

22:00 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

22:45 Çılgın Öğretmen