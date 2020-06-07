07 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Beyaz Show

02:00 Poyraz Karayel

04:30 Akasya Durağı

04:30 Müzik Arası

05:00 Akasya Durağı

07:00 Ver Elini Aşk

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Hayat Tamircisi

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:15 Annem Bir Dinozor

16:00 Arka Sokaklar

17:00 Çinliler Geliyor

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:30 Çinliler Geliyor

23:30 Çok Akustik