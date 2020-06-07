07 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Aramızda Kalsın

02:00 Çilek Kokusu

02:00 Abluka

04:00 Benim Tatlı Yalanım

05:30 Güzel Köylü

05:30 Çilek Kokusu

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:30 Evde Hareket Zamanı

10:45 Benim Tatlı Yalanım

13:00 Çilek Kokusu

14:00 Çilek Kokusu

15:30 Güzel Köylü

16:45 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı

18:45 Star Haber

20:00 İlk Kurşun

20:00 Oblivion

22:15 İlk Kurşun

22:30 Oblivion