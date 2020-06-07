07 Haziran 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Lezzet Düşkünleri

03:00 Para Bende

03:30 Doya Doya Moda

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:30 Benim Adım Feridun

09:45 Oynat Bakalım

09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:15 Survivor Panorama Hafta Sonu

11:45 Dönerse Senindir

14:15 Ekşi Elmalar

16:15 Sinema

16:30 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler