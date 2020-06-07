07 Haziran 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Lezzet Düşkünleri
03:00 Para Bende
03:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 Benim Adım Feridun
09:45 Oynat Bakalım
09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:15 Survivor Panorama Hafta Sonu
11:45 Dönerse Senindir
14:15 Ekşi Elmalar
16:15 Sinema
16:30 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler