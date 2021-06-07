Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Spor Artı
02:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
03:00 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Final Karş.
04:40 Spor Artı
05:40 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
06:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
09:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
09:50 Takvim Yaprakları
10:55 Spor Kitaplığı
12:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
13:45 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
14:00 Spor Stüdyosu
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:25 2020 - 2021 Sezonu İng Basketbol Süper Ligi Play Off Final K
22:25 Avrupa Şampiyonası Finaller
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika