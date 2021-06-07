07 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

07 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı

07 Haziran 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Spor Artı 01:00 Aktüel Futbol Transfer 02:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler 03:00 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Final Karş. 04:40 Spor Artı 05:40 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller 06:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler 09:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler 09:50 Takvim Yaprakları 10:55 Spor Kitaplığı 12:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler 13:45 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler 14:00 Spor Stüdyosu 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 19:25 2020 - 2021 Sezonu İng Basketbol Süper Ligi Play Off Final K 22:25 Avrupa Şampiyonası Finaller

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