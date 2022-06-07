07 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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07 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı

07.06.2022 06:42
07 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı

07 Haziran 2022 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:55 Dizi

04:20 Seksenler

05:35 Elimi Bırakma

08:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:00 Alişan ile Hayata Gülümse

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Kara Tahta

16:40 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Meraklı Köfteci

21:45 Litvanya - Türkiye

23:50 Makinistin Günlüğü

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Kaynak: InterSinema.com

Türkiye, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 07 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 07 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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