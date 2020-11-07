Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Çocukluk
02:30 Yasak Elma
02:45 Zuhal Topal’la Sofrada
04:00 Temizlik Benim İşim
04:30 Kadın
05:00 Temizlik Benim İşim
05:45 Şevkat Yerimdar
06:00 Şevkat Yerimdar
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:00 Yasak Elma
13:45 Temizlik Benim İşim
15:45 Sen Çal Kapımı
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
16:00 Sen Çal Kapımı
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka
20:00 Çocukluk
23:45 Sen Çal Kapımı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Kasım 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika