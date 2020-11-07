07 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:05 Gönül Dağı

01:30 Payitaht Abdülhamid

03:40 Fazlası Zarar

04:10 Seksenler

05:10 Türkan Hanım'ın Konağı

05:40 Seksenler

06:25 Nirvana Alevler İçinde

06:40 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:35 Uğurlugiller

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

09:20 Perihan Abla

09:25 Uğurlugiller

10:10 Perihan Abla

11:00 Gönül Dağı

11:15 Yedi Numara

12:15 Tövbeler Olsun

13:30 Fazlası Zarar

15:35 Benim Adım Melek

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Gönül Dağı