Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:05 Gönül Dağı
01:30 Payitaht Abdülhamid
03:40 Fazlası Zarar
04:10 Seksenler
05:10 Türkan Hanım'ın Konağı
05:40 Seksenler
06:25 Nirvana Alevler İçinde
06:40 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:35 Uğurlugiller
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:20 Perihan Abla
09:25 Uğurlugiller
10:10 Perihan Abla
11:00 Gönül Dağı
11:15 Yedi Numara
12:15 Tövbeler Olsun
13:30 Fazlası Zarar
15:35 Benim Adım Melek
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Gönül Dağı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika