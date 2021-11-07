07 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

07 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı
07.11.2021 06:42
07 Kasım 2021 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
02:15 Kanıt
03:45 Akasya Durağı
04:50 Kırık Hayatlar
06:00 Dadı
08:00 Akasya Durağı
11:00 Magazin Masası
13:00 Kırık Hayatlar
14:00 Aşk-ı Memnu
16:00 Yaprak Dökümü
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Dadı
23:30 Kanıt
Son Dakika 07:39 Sergen Yalçın'dan taraftarı üzecek şampiyonluk itirafı: Bu oyunla zor 07:34 İYİ Parti'nin Lütfü Türkkan'ı Grup Başkanvekili görevinden alacağı iddia edildi 01:15 Kanunsuz Topraklar dizisi FOX TV'nin yayın akısından çıkarıldı 22:00 Rıdvan Dilmen'den büyük iddia! Uğurcan Çakır için kimse bu sözleri kullanmamıştı 19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kandil'i yerle yeksan edeceğim" sözlerine yanıt 17:26 Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi 15:59 Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım 14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı