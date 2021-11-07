Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Başlama Vuruşu
02:35 İngiltere Premier Lig Özetler
03:05 Başlama Vuruşu
04:05 İtalya Seri A Özetler
04:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:00 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:30 320 Soçi Açık Su Maratonu (belgesel)
06:00 FIFA Magazin
06:25 Efsanelerin İzinde
06:30 İspanya La Liga Goller
06:40 İngiltere Premier Lig Goller
06:50 İtalya Serie A Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Seri A Özetler
13:40 İspanya La Liga Goller
13:50 Spor Toto Süper Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Tuzlaspor A.ş.-altaş Denizli
22:00 Teknik Analiz
23:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika