07 Mart 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:20 Son Durak

01:30 Esra Erol'da

04:15 Kara Ekmek

04:20 72. Koğuş

06:20 Kara Ekmek

07:00 Kahvaltı Haberleri

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 Gün Ortası

13:30 Köpek Didi'nin Çiftliği

14:00 Beni Bırakma

15:30 Hercai

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?