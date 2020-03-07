07 Mart 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Çukur
02:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
03:15 Ramo
05:15 Kuaförüm Sensin
06:00 Kuaförüm Sensin
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la
10:00 Cumartesi Sürprizi
12:30 Kuaförüm Sensin
13:00 Oh Olsun
14:45 Ramo
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
23:30 Ramo