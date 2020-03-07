07 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

00:45 Çember: 13. Adım

02:30 Taşıyıcı: Son Hız

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

04:10 Hayalimdeki Gelinlik

05:50 Güzel Köylü

06:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Benim Tatlı Yalanım

07:30 Çilek Kokusu

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Dizi

13:00 Güvercin

13:30 Gerçeğin Peşinde

15:45 Babil

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Babil

20:00 Pasifik Savaşı: İsyan

22:15 Pasifik Savaşı: İsyan