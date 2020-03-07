07 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 07 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

07 Mart 2020 Star Yayın Akışı

30 dakika önce

07 Mart 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

07 Mart 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

00:45 Çember: 13. Adım

02:30 Taşıyıcı: Son Hız

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

04:10 Hayalimdeki Gelinlik

05:50 Güzel Köylü

06:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Benim Tatlı Yalanım

07:30 Çilek Kokusu

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Dizi

13:00 Güvercin

13:30 Gerçeğin Peşinde

15:45 Babil

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Babil

20:00 Pasifik Savaşı: İsyan

22:15 Pasifik Savaşı: İsyan

Star, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı
Erdoğan bir lideri daha sildi: Olduğu yere gelmem, aynı kareye girmem Beşşar Esed'den İdlib'deki ateşkesle ilgili ilk yorum: Çok olumlu buldum Koronavirüsle boğuşan Çin'de, kadınlar sosyal medyada yeni bir akım başlattı

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 07:16:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 07 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]