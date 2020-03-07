07 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Kalk Gidelim

01:30 Tutunamayanlar

02:55 Seksenler

03:00 Seksenler

03:40 İyilik Kulübü

03:50 1'de Bugün

03:55 Aileler Yarışıyor

04:05 Aileler Yarışıyor

05:25 Ömür Dediğin

05:35 İncir Ağacı

05:55 Küçük Hanımefendi

06:00 Küçük Hanımefendi

06:35 Yeşil Deniz

07:35 Beni Böyle Sev

09:30 İyi Fikir

10:05 1'de Bugün

10:15 Tozkoparan

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

11:55 Benim Adım Melek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:10 İncir Ağacı

15:30 1'de Bugün

15:40 Şampiyon

16:00 Şampiyon

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Kalk Gidelim