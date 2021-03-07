07 Mart 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Hercai

02:30 Kırgın Çiçekler

03:20 Kırgın Çiçekler

04:40 Bir Zamanlar Çukurova

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Maraşlı

13:30 Babam

15:25 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

20:00 Hercai

23:15 Kardeşlerim