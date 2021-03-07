07 Mart 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Ninja Kaplumbağalar

01:15 Ramo

02:15 Çukur

03:45 Arıza

04:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

06:00 Alev Alev

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tatlı Dillim

15:00 Köşeyi Dönen Adam

16:30 Çocuktan Al Haberi

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

20:00 Arıza

23:30 Köşeyi Dönen Adam