07 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Akrep

00:30 Hep Yek 2

02:30 Menajerimi Ara

03:00 Katil Köpek Balığı

04:10 Katil Köpek Balığı

05:20 Benim Tatlı Yalanım

07:30 Afacan Beşler

08:00 Afacan Beşler 2

09:45 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sinema

13:00 Seni Çok Bekledim

14:00 Menajerimi Ara

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Akrep

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

20:00 Menajerimi Ara