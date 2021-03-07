Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Taktik Analiz
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
02:00 İleri Üçlü
03:35 Taktik Analiz
05:05 Yılport Samsunspor - Adana Demirspor
05:30 Başlama Vuruşu
06:45 Süper Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bayern Münih - Köln
07:00 Teknik Analiz
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Euro 2020 Magazin
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
09:30 İleri Üçlü
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Giresunspor
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altınordu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Ankaraspor - Menemenspor
15:55 Beypiliç Boluspor - Bursaspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Yılport Samsunspor - Adana Demirspor
18:55 Altay - Tuzlaspor A.Ş.
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika