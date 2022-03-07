Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Gecesi
04:00 Spor Artı
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 MKE Ankaragücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Toto 1. Lig Özetler
11:10 Spor Toto Süper Lig Özetler
11:25 İngiltere Premier Lig Özetler
11:45 İtalya Seri A Özetler
11:55 Spor Takvimi
12:00 Maç Özel
13:25 Beypiliç Boluspor - Bursaspor
15:30 Maç Özel
15:55 Tuzlaspor A.Ş.- İstanbulspor A.Ş.
18:00 Futbol Gecesi
18:55 Eyüpspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
19:45 Futbol Gecesi Devre Arası
20:00 Eyüpspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika