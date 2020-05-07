07 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

07 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı

07 Mayıs 2020 Perşembe günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:45 Bekir Köse ile Sahur Vakti 04:15 Aşk Laftan Anlamaz 04:35 Kalp Atışı 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:00 Pis Yedili 10:00 Yeni Gelin 12:15 Kalp Atışı 14:45 Refika ile Test Mutfağı 15:30 Pis Yedili 18:45 Show Ana Haber 20:00 Çöpçüler Kralı 20:00 Tarzan Rıfkı 21:45 Tarzan Rıfkı 21:45 Banker Bilo 23:30 İçerde

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika

Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız