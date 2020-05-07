07 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Bekir Köse ile Sahur Vakti
04:15 Aşk Laftan Anlamaz
04:35 Kalp Atışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Pis Yedili
10:00 Yeni Gelin
12:15 Kalp Atışı
14:45 Refika ile Test Mutfağı
15:30 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
20:00 Tarzan Rıfkı
21:45 Tarzan Rıfkı
21:45 Banker Bilo
23:30 İçerde