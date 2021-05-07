Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:25 Maraşlı
02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
05:15 Hz. Ömer
05:55 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:30 Akıncı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Mayıs 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika