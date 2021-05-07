07 Mayıs 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

07 Mayıs 2021 Tv 2 Yayın Akışı
07.05.2021 06:42
07 Mayıs 2021 Cuma günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:10 Kelime Oyunu
02:20 Kanıt
03:30 Akasya Durağı
05:00 Elveda Derken
05:50 Müzik
06:00 Kınalı Kar
08:15 Vay Anam Vay
10:00 Akasya Durağı
13:15 Tatlı Hayat
15:15 Elveda Derken
16:45 Doktorlar
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Tatlı Hayat
23:30 Kanıt
Son Dakika Tam kapanmada tribünleri dolduran Adana Demirspor ve Giresunspor'a teşvik eder gibi ceza Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu bir dönem Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapmış Kötü koku nedeniyle şikayette bulunan komşular sayesinde 1 hafta önce öldürülen adamın cansız bedenine ulaşıldı Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu, iddiaları yalanladı Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet edenin kendisi olduğunu söyledi Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş