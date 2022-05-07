Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
03:00 Fazilet Hanım ve Kızları
05:00 Güzel Köylü
07:30 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Ah Nerede
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Ali Baba ve 7 Cüceler
22:30 Ali Baba ve 7 Cüceler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika